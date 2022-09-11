



Премьер-министр Греции: страна готова к прекращению поставок российского газа

Греция готова к тому, что страна-террорист может прекратить поставки газа. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что государство приняло меры для обеспечения энергоснабжения в зимнее время.



Мицотакис заявил в воскресенье, 11 сентября, что Греция приняла меры для обеспечения достаточного количества энергоресурсов зимой на случай перебоев с поставками российского газа в страну.



"Мы готовы к наихудшему сценарию, когда Россия остановит поставки природного газа", – сказал Мицотакис на пресс-конференции в Салониках. По его словам, Греция накопила достаточное количество сжиженного природного газа (СПГ), а несколько электростанций были готовы перейти на нефть с газа. Кроме того, были увеличены мощности по сжиганию угля.



Ранее в правительстве Германии заявили, что не стоит грядущей зимой рассчитывать на поставки российского газа по трубопроводу "Северный поток". Более того, нельзя в целом полагаться ни на монополиста "Газпрома", ни на РФ как поставщика в целом.



Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Bloomberg. "Мы не должны рассчитывать на то, что зимой газ будет поступать по трубопроводу "Северный поток". Чего я действительно ожидаю, так это того, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на "Газпром", остальное – чистая спекуляция", – сказал он.



Ранее министр энергетики страны-террориста Николай Шульгинов заявил, что Россия не будет продавать газ или нефть тем государствам, которые введут ограничения на их цену. Он назвал эту идею "картельным сговором стран Запада".