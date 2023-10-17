



Представители Банка Израиля: Смотрич не понимает, что происходит

Журналист 12-го канала ТВ Керен Марциано сообщает о жестком конфликте профессионалов Банка Израиля с министром финансов Бецалелем Смотричем.



Экономисты готовятся к большим расходам, сопровождающим войну и восстановлению приграничных поселений, и в верхах Банка Израиля высказывают резкую критику в адрес деятельности министра финансов Бецалеля Смотрича.



Источники, близкие к главе Банка Израиля Амиру Ярону, утверждают, что министр не понимает масштабов произошедшего и не подготовился соответствующим образом.



"Помимо немедленного реагирования на нужды жертв вторжения, необходимо внимательно изучить источники бюджета и открыть бюджет на следующий год, включая коалиционные бюджеты, для корректировки в пользу приоритетов, которые будут созданы в связи с войной", - заявили источники, близкие к главе Банка Израиля.



"Важно, чтобы эти корректировки дали понять общественности и рынкам, что правительство намерено покрыть значительную часть дополнительных расходов в сфере безопасности и восстановления приграничных поселений".