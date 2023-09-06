



Предприятия в Газе: усиление экономической блокады чревато катастрофой

Предприятия в Газе осудили решение Израиля приостановить ввоз коммерческих товаров, объявив, что это поставило территорию под угрозу "гуманитарной катастрофы".



Речь идет о решении начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви, одобренного правительством, прекратить коммерческие поставки из Газы в Израиль после предполагаемой попытки контрабанды взрывчатых веществ.



Председатель Торговой палаты Газы Айед Абу Рамадан заявил, что решение Израиля представляет собой "новую эскалацию экономической блокады" анклава. По его словам, этот "несправедливый шаг" лишь ухудшит ситуацию на территории, жители которой страдают от бедности и безработицы.



"Коллективные наказания могут привести к настоящей гуманитарной катастрофе", - сказал он.



В свою очередь, представитель Палестинской федерации промышленности Ваддах Бсеисо заявил, что это решение может привести к закрытию сотен заводов и тысячам увольнений.