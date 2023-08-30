



Правительство увеличит дефицит, чтобы сдержать рост цен на топливо



Правительство Израиля готовится увеличить бюджетный дефицит на сотни миллионов шекелей, чтобы предотвратить скачок цен на топливо, сообщили Globes источники, близкие к вопросу.



В государственном бюджете на 2023 год, утвержденном в мае, на сохранение цен на бензин до конца года было выделено 1,1 миллиарда шекелей. Однако с тех пор цена на нефть на мировых рынках выросла, а шекель обесценился по отношению к доллару. Поэтому бюджет, выделенный всего три месяца назад на поддержание цен на топливо, уже начинает заканчиваться. При нынешних темпах выделенных денег не хватит до конца 2023 года.



Из 1,1 миллиарда шекелей, выделенных на снижение акцизного налога на топливо, на данный момент уже использовано около 600 миллионов шекелей. Хотя с точки зрения ВВП эта политика увеличивает бюджетный дефицит менее чем на 0,1%, фискальная сдержанность Израиля до сих пор была сильной картой правительства в глазах рейтинговых агентств и, возможно, даже помешала некоторым снизить прогноз по рейтингу Израиля в предыдущем году.



Правительство намерено продолжить политику “временного” снижения налогов и в следующем году. В двухлетнем государственном бюджете, одобренном Кнессетом, на эту цель в 2024 году было выделено 1,8 миллиарда шекелей.



Главный экономист BDO Чэнь Херцог, считает, что “субсидирование бензина – это краткосрочная популистская мера с высокими бюджетными издержками, не оказывающая реального влияния на стоимость жизни”.



“Эта субсидия поступает из карманов граждан, и фактически те, кто ездит на автобусах, будут субсидировать тех, у кого есть автомобиль”, – говорит он.