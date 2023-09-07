



Правительство разрешит свободный импорт из Европы



Сегодня состоится решающее обсуждение в межминистерском комитете по стоимости жизни вопроса об упрощении импорта продуктов питания из Европы с участием премьер-министра, представителей министерства экономики и министерства здравоохранения.



В ходе внутренних обсуждений, состоявшихся на этой неделе в министерстве здравоохранения, стало известно, что на рассмотрение Нетаниягу будет представлена реформа, согласно которой импорт продуктов питания из Европы можно будет осуществлять без предварительных проверок, которые требовались до сих пор. Таким образом, продукты питания, одобренные в Европе, будут свободно ввозиться в Израиль с целью облегчения и повышения конкуренции.



Во время последнего обсуждения представители министерства здравоохранения повторили свое предупреждение относительно импорта таких продуктов, таких как детские товары и зубные пасты, опасаясь, что это может привести к причинению вреда населению. Ожидается, что премьер-министр примет решение о разрешении свободного ввоза и этих товаров, как того требует министерство экономики.

