



Правительство разработало план субсидирования детских садов

Вчера вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр образования Йоав Киш и министр финансов Бецалель Смотрич представили план правительства по субсидированию дошкольного образования. Главным предвыборным обещанием Нетаниягу было бесплатное образование для детей в возрасте от 0 до 3 лет, пишет Globes.



“Я услышал искренний крик родителей о том, что они должны тратить 20 000–30 000 шекелей в год на каждого ребенка в детском саду. Иногда бремя настолько велико, что некоторые родители сказали мне, что один из них должен остаться дома. Каждая семья должна отправить своего ребенка в детский сад под присмотром. Сегодня начинается первый этап плана. С 1 января 2024 года чистый доход семей с двумя родителями в Израиле будет расти на 940 шекелей в месяц”, - отметил премьер-министр.



Нетаниягу сказал, что пособия будут выдаваться каждому ребенку в возрасте от 0 до 3 лет. “Это означает, что если у вас есть ребенок, в течение следующих трех лет вы будете получать около 30 000 шекелей на этого ребенка. Дети в детских садах с налоговыми льготами сразу же получат полную субсидию. В настоящее время в детском саду действует частичная субсидия. Мы освобождаем эту выплату за счет налоговых льгот, которые мы предоставляем. Сегодня в детских садах около 120 000 таких детей, а к концу года мы выйдем на 160 000 детей, и это охватит 30% детей в возрасте 0-3. В то же время мы инвестируем более 2 миллиардов шекелей на начальном этапе в строительство большего количества детских садов под присмотром. Наша цель в рамках пятилетнего плана — резко увеличить количество детских садов под присмотром, чтобы было место для каждой пары, желающей сделать это. Мы достигнем ситуации, когда образование с нуля до шести будет по существу бесплатным, после введения бесплатного образования с трех до шести в предыдущих правительствах”, — добавил Нетаниягу.



Министр финансов Бецалель Смотрич сказал: “Мы принимаем решение, которое дает прямой ответ на стоимость жизни для родителей за счет налоговых кредитов и отрицательного подоходного налога, и это в дополнение к увеличению субсидии для детских садов под присмотром и увеличению их. В то же время мы будем вкладывать средства в повышение качества образования в детских садах”.



Министр образования Йоав Киш добавил: “Мы повысим педагогический уровень детских садов. Десять часов в месяц будут финансироваться для обучения воспитателей в центрах. Каждый воспитатель, даже в частных детских садах, который посещает курс, получит грант в размере 2500 шекелей. Это в дополнение к повышению заработной платы для воспитателей”.

