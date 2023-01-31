



Правительство продвигает "налог на Netflix"

Правительство намерено продвигать инициативу, известную как "налог на Netflix" в законе о государственном бюджете.



В целях предотвращения дискриминации между израильскими и иностранными предприятиями, министерство финансов, в соответствии с рекомендациями ОЭСР, предлагает применить обязанность уплаты НДС к компаниям, не зарегистрированным в Израиле, при продаже цифровых услуг израильским потребителям.



Цифровые услуги включают в себя покупку товаров через Интернет, в том числе услуги потокового вещания, и большинство компаний, предоставляющих эти услуги, являются международными компаниями, такими как Netflix, Google, Apple и Amazon. Ожидается, что этот шаг увеличит доходы государства примерно на 500 миллионов шекелей.