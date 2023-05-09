



Правительство одобрило расширение газопровода Израиль-Египет

Кабинет министров Израиля в понедельник одобрил план расширения инфраструктуры поставок природного газа в Египет. Утвержденный план включает интегрированный инфраструктурный коридор, включающий объекты инфраструктуры между Ашалимом и Ницаной, что увеличит потенциальный объем экспорта природного газа в Египет, и новый трубопровод между Рамат-Ховав и Ницаной. Проект и программа продвигаются компанией Israel Natural Gas Lines при поддержке Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов.



Новый участок наземного трубопровода на маршруте между Рамат-Ховавом и границей с Египтом в районе Ницана будет служить инфраструктурой для экспорта природного газа из Израиля в Египет, тем самым расширяя возможности экспорта газа из Египта в европейские страны, ищущие альтернативные источники природного газа после вторжения России в Украину.



Новый трубопровод между Рамат-Ховав-Ашалим-Ницана будет иметь длину 65 километров и позволит ежегодно экспортировать в Египет дополнительно шесть миллиардов кубометров природного газа. Дополнительный газ будет приносить 200 миллионов шекелей дохода компании Israel Natural Gas Lines в год и сотни миллионов шекелей в год в виде доходов от роялти и налогов правительству.



“Это решение увеличивает потенциал сотрудничества между Израилем и Египтом в области природного газа в рамках подготовки к решениям об экспорте, которые должны быть приняты в ближайшее время. Сотрудничество между странами укрепит экономику, укрепит благосостояние граждан Государства Израиль и региональную стабильность”, – сказал министр национальных инфраструктур, энергетики и водных ресурсов Исраэль Кац.