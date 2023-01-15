



Правительство Китая выкупит "золотые акции" в Alibaba и Tencent

Китайское правительство выкупит “золотые акции” в местных подразделениях онлайн-ритейлера Alibaba и телекоммуникационной компании Tencent, поскольку Пекин наращивает контроль за мощными технологическими группами страны. Об этом пишет Financial Times.



Как поясняет издание, с помощью "золотых акций" правительство сможет оставаться глубоко вовлеченным в деятельность технологических групп, в частности, в контент, который они транслируют китайцам.



Китайское правительство отреагировало на ослабление экономики отказом от жестких штрафов и санкций, которые были отличительной чертой его кампании против крупнейших технологических групп страны, но также отпугивали иностранных инвесторов. В то время как репрессии стали мягче, правительство скупает небольшие пакеты акций в местных подразделениях крупных технологических компаний, как это недавно было сделано с ByteDance, владельцем TikTok.



“Это поможет китайскому правительству оставаться глубоко вовлеченным в бизнес, и контролировать транслируемый контент", – пишет Financial Times.



Речь идет о пакетах, обычно включающих 1 процент акций ключевых предприятий интернет-групп, похожих на "золотые акции", поскольку они предоставляют особые права на принятие определенных бизнес-решений. В Китае эти пакеты акций известны как "специальные акции управления" и с 2015 года стали распространенным инструментом, используемым государством для влияния на частные новостные и контент-компании.



"Именно такую цель преследовал китайский интернет-регулятор, когда на прошлой неделе приобрел долю в подразделении Alibaba", – пишет FT со ссылкой на 2 источника.



4 января Государственный инвестиционный фонд, созданный Управлением киберпространства Китая CAC, приобрел 1% акций дочерней компании Alibaba, Guangzhou Lujiao Information Technology. CAC предприняло этот шаг, чтобы усилить контроль над контентом в подразделении потокового видео Youku и веб-браузере UCWeb гиганта электронной коммерции.



Специфика плана правительства по получению золотых акций в Tencent остается на стадии обсуждения, но будет включать в себя долю в одной из основных дочерних компаний группы в Китае, сообщили изданию три источника.



"Государство никуда не уходит, это тенденция на будущее", – сказал FT один из собеседников.