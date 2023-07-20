



Правительственный комитет по стоимости жизни хочет смягчить правила импорта

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел четвертое заседание правительственной группы, созданной для борьбы с ростом стоимости жизни в Израиле.



Министерский комитет по борьбе со стоимостью жизни решил увеличить количество иностранных рабочих, которым разрешено находиться в Израиле, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу в определенных отраслях, и вынесет это решение на более широкое заседание Кабинета министров в воскресенье, 23 июля.



Также глава правительства поручил представить в ближайшие два месяца подробный план по облегчению регулирования в отношении систем пожаротушения для предприятий и строящихся новых зданий. Это обеспечит гражданам и владельцам предприятий ежегодную экономию в размере 7 миллиардов шекелей.



Комитет также обсудил меры по смягчению или отмене некоторых правил импорта, чтобы продукты, соответствующие европейским стандартам, могли легко продаваться на израильском рынке, говорится в заявлении Канцелярии премьер-министра.





