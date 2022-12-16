



Появились новые подробности о девятом пакете санкций против России

Евросоюз включил в девятый пакет санкций против России 168 российских компаний.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса.

Уточняется, что под санкции попадают в первую очередь компании военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического секторов.

"Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Грустно, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение исключений, а не более мощных санкций. Вместе с Польшей мы смогли добиться дополнительных гарантий безопасности, закрывающих лазейки. Литва сделает выбор в пользу того, чтобы ворота оставались запертыми", - сообщил ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.