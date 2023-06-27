



Повышение стоимости проезда в общественном транспорте отложено

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 12%, которое должно было вступить в силу с 1 июля, перенесено на 1 августа по итогам заседания межведомственной комиссии Министерств транспорта и финансов.



До тех пор ведомства будут добиваться соглашения о том, как найти бюджет для субсидирования и предотвращения повышения стоимости проезда. Но в случае реализации плана проезд на автобусе в один конец будет стоить 6 шекелей вместо 5,5 шекелей, и по той же ставке будет применяться и к более длительным поездкам на автобусах и поездах.



Чиновники считают неправильным субсидировать повышение стоимости проезда, которое связано с повышением индекса затрат на общественный транспорт, который включает топливо, заработную плату водителей и другие расходы, поскольку субсидии обойдутся налогоплательщикам в 300 миллионов шекелей.

Чиновники утверждают, что не цена автобусного билета убеждает людей пользоваться автобусами, а их доступность, частота, скорость и надежность, и деньги лучше было бы потратить на решение этих вопросов. Более того, стоимость проезда в общественном транспорте в Израиле относительно низка по стандартам ОЭСР и уже субсидируется в большей степени.



Тем не менее любое повышение платы за проезд ударит по обществу, и министры правительства настаивают на решении в рамках своей кампании против роста стоимости жизни.