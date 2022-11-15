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Потребление газа в Европе за октябрь упало на 22%
15.11.2022 23:18 Юлия Фрилис

Потребление газа в Европе за октябрь упало на 22%

В прошлом месяце страны Европы сократили потребление природного газа, поскольку домохозяйства выключили отопление в теплую погоду, обеспечив некоторое облегчение напряженному рынку в преддверии зимы. Мягкая осень помогла сохранить топливо, но электростанции продолжают сжигать все большее его количество, чтобы предотвратить выключение света.

Общий спрос на газ в Западной Европе в октябре упал на 22% по сравнению с прошлым годом, в то время как сектор электроэнергетики увеличил потребление на 14%.

Кроме теплой погоды, спрос сократился из-за стремительного роста цен, ведь многие малые промышленные потребители сократили объемы производства, чтобы удержаться на плаву.

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