



Потребление газа в Европе за октябрь упало на 22%

В прошлом месяце страны Европы сократили потребление природного газа, поскольку домохозяйства выключили отопление в теплую погоду, обеспечив некоторое облегчение напряженному рынку в преддверии зимы. Мягкая осень помогла сохранить топливо, но электростанции продолжают сжигать все большее его количество, чтобы предотвратить выключение света.



Общий спрос на газ в Западной Европе в октябре упал на 22% по сравнению с прошлым годом, в то время как сектор электроэнергетики увеличил потребление на 14%.



Кроме теплой погоды, спрос сократился из-за стремительного роста цен, ведь многие малые промышленные потребители сократили объемы производства, чтобы удержаться на плаву.