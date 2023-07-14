



Потребительские цены стабильны: Инфляция в Израиле слабеет – отчет

Индекс потребительских цен в Израиле не изменился в июне, несмотря на то, что ожидался рост стоимости товаров. Это показывает, что инфляционное давление слабеет, что станет облегчением для израильских покупателей.



По данным Центрального статистического бюро, индекс потребительских цен с мая по июнь оставался неизменным, при этом рост цен в одних секторах компенсировался падением в других. В годовом исчислении инфляция за месяц снизилась с 4,6 до 4,2 процентов. В феврале инфляция достигла максимума 5,2%. Более высокие процентные ставки ограничивают кредитование, ослабляя спрос и снижая цены.



Снижение инфляции во многом было вызвано падением цен на фрукты и овощи (4,6%), одежду (3%) и мебель (0,8%). С другой стороны баланса цены на продукты питания в целом выросли на 0,6%; товаров для здоровья – на 0,4%; стоимость образования, культуры и развлечений – на 0,2%. Цена аренды выросла на 3,9% для арендаторов, продлевающих контракты, и на 9,8% для тех, кто заключает новые контракты.



На местном уровне самое резкое падение цен произошло в Тель-Авиве, где цены снизились на 1,1%. В Иерусалиме цены выросли на 0,3%.



Инфляционное давление также было вызвано политической неопределенностью в отношении предложенного израильским правительством пересмотра судебной системы, что подорвало доверие инвесторов и стимулировало ослабление шекеля.



Управляющий Банка Израиля Амир Ярон подсчитал, что слабость шекеля привела к “избыточной” инфляции не менее 1%, при этом указав, что, если эта тенденция сохранится, центральному банку придется продолжать повышать стоимость кредитов.



Обесценивание местной валюты повышает цены на импортные товары, такие как продукты питания и газ, а также на поездки за границу, что приводит к более высокой инфляции.