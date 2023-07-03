



Постоянный глава представительства Всемирного банка прибыл в Киев

Постоянный глава представительства Всемирного банка в Украине Геворг Саркисян прибыл в Киев. Об этом говорится в пресс-релизе ВБ в понедельник, 3 июля.



С мая 2022 года Саркисян был главой операционного отдела в странах Восточной Европы, а также занимался программами банка в Украине и Молдове.



"Несмотря на вторжение России, Всемирный банк и его партнеры готовы и дальше помогать правительству Украины решать ключевые потребности людей, чтобы больницы работали, дети ходили в школу, а пенсии выплачивались. Война нанесла огромный ущерб стране, но украинский народ и правительство продемонстрировали невероятную устойчивость. Через наши проекты и техническую помощь мы поможем Украине достичь процветающего, мирного и стабильного будущего", - отметил Саркисян.



Геворг Саркисян, гражданин Армении, во Всемирном банке с 2000 года. В течение 23 лет работал в разных секторах и регионах, включая нестабильные и пострадавшие от конфликтов страны.



Во Всемирном банке отметили, что после вторжения России в Украину была мобилизована поддержка, позволившая украинскому правительству предоставлять основные государственные услуги для более 13 млн граждан.



ВБ мобилизовал более 37,5 млрд долларов экстренного финансирования в поддержку народа Украины, включая обязательства и гарантии таких стран-доноров как США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Германия, Канада, Швейцария, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Ирландия, Литва, Латвия, Исландия и Бельгия.