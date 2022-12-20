



Поставщики Apple активно наращивают производство за пределами Китая

Аналитики Counterpoint Research утверждают, что ключевые производители электроники все более активно диверсифицируют свои мощности по всему миру. В частности, ведущий партнер Apple Hon Hai, известный как Foxconn, предположительно переместит до 30% своих мощностей за пределы Китая, пишет Bloomberg



Так, производственные центры компаний-партнеров Apple активно смещаются из КНР в Индию и Вьетнам. Таким образом, отмечают аналитики, компании стремятся повысить устойчивость цепочек поставок, избежать влияния геополитических проблем и сложной ситуации с COVID-19 в Китае на собственное производство.



По прогнозам Counterpoint Research, прямая замена рынка Китая нескоро появится в планах ряда компаний. Однако такие фирмы, как Foxconn и тайваньская Pegatron Corp, уже закладывают основу для больших объемов работ по сборке и упаковке продукции за пределами КНР.



Во главе с Foxconn и Pegatron, компании уже вложили средства в заводы, производственные линии и обучение персонала в Индии,

– подчеркивают аналитики.



Отмечается, что более чем миллиардное население Индии и высокий уровень рождаемости в стране делает ее привлекательным рынком сбыта конечной продукции и потенциальной производственной базой комплектующих для электроники.



Тем временем Вьетнам предлагает более низкую стоимость рабочей силы, чем в Китае. Согласно отчету Counterpoint Research, Вьетнам уже привлек 21 поставщика комплектующих Apple для работы в стране.



К слову, по данным Всемирного банка, в Китае с 2020 года наблюдается постепенное сокращение рабочей силы. Это, по данным аналитиков, также может оказать значительное влияние на открытие новых производств и перемещение существующих мощностей за пределы КНР.

