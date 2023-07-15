



Поставки Storm Shadow и Brimstone в Украину под угрозой: в чем причина

Украина может не получить в срок ракеты Storm Shadow и Brimstone из-за забастовок на военном заводе в Шотландии.



По данным The Mirror, рабочие бастуют из-за неудовлетворительной зарплаты.



В пятницу, 14 июля, свыше 50 сотрудников завода в Бейте объявили об увольнении. 17 июля запланирована масштабная забастовка. В издании отметили, что рабочим платят чуть больше прожиточного минимума. "Они могли бы зарабатывать больше, продавая "банку фасоли" в магазине", - пишет The Mirror.



По словам источников, из-за забастовки на объекте, если та будет носить долгосрочный характер, могут пострадать поставки ракет в Украину.



В Минобороны Шотландии отметили, что были введены "чрезвычайные меры" для предотвращения ударов по поставкам оружия.