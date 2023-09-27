



Поставки иранских БПЛА России: введены новые санкции

США ввели санкции против лиц и компании, помогавших в закупками деталей для иранской программы беспилотников, которые Россия использует для ударов по мирным городам Украины.



По версии американского минфина, они облегчали поставки важнейших компонентов для "Шахед-136" и финансовые операции.



Новые санкции введены в отношении юридических и физических лиц в Иране, Китае, Турции и ОАЭ.



"БПЛА иранского производства продолжают оставаться ключевым инструментом России в ее нападениях на Украину", - сказал представитель минфина США Брайан Нельсон.