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Поставки иранских БПЛА России: введены новые санкции
27.09.2023 17:54 Алина Груднева

Поставки иранских БПЛА России: введены новые санкции

США ввели санкции против лиц и компании, помогавших в закупками деталей для иранской программы беспилотников, которые Россия использует для ударов по мирным городам Украины.

По версии американского минфина, они облегчали поставки важнейших компонентов для "Шахед-136" и финансовые операции.

Новые санкции введены в отношении юридических и физических лиц в Иране, Китае, Турции и ОАЭ.

"БПЛА иранского производства продолжают оставаться ключевым инструментом России в ее нападениях на Украину", - сказал представитель минфина США Брайан Нельсон.

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