



Послы ЕС получат детали нового пакета санкций против РФ

В пятницу, 21 апреля, состоится закрытый брифинг послов ЕС по поводу содержания нового пакета антироссийских санкций из-за войны в Украине.



По данным Politico, его организовывать Еврокомиссия.



Уточняется, что в ходе подобных встреч диппредставителей информируют небольшими группами. Это делается для того, чтобы послы могли озвучить "красные линии" правительств своих стран.



Как предупреждала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом введенных ограничений.



Тем временем, в ФРГ предложили включить в 11-й пакет меры против ядерной промышленности РФ.

