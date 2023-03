Последствия краха Silicon Valley Bank уже ощущаются по всему миру

Основатели стартапов в Калифорнии паникуют из-за доступа к деньгам и оплате труда сотрудников. Опасения по поводу заражения достигли Канады, где кредитный портфель банка удвоился за последний год. Подразделение SVB в Великобритании должно быть объявлено неплатежеспособным, оно уже прекратило торговлю и больше не принимает новых клиентов. В субботу руководители примерно 180 технологических компаний направили канцлеру Великобритании Джереми Ханту письмо с призывом вмешаться.



“Потеря депозитов может нанести вред сектору и отбросить экосистему на 20 лет назад. Многие предприятия будут отправлены на принудительную ликвидацию в одночасье ”, — говорится в письме, которое попало в распоряжение Bloomberg.



Это только начало. У SVB также были филиалы в Китае, Дании, Германии, Индии, Израиле и Швеции. Основатели предупреждают, что крах банка может уничтожить стартапы по всему миру без вмешательства правительства. Совместное предприятие SVB в Китае, SPD Silicon Valley Bank Co., стремилось успокоить местных клиентов, напомнив им, что операции были независимыми и стабильными.



“Этот кризис начнется в понедельник, и поэтому мы призываем вас предотвратить его сейчас“, — написали в письме Ханту основатели и главные исполнительные директора британских стартапов. Компании, перечисленные в письме: Uncapped, Apian, Pockit и Pivotal Earth.



Хант говорил с управляющим Банка Англии о ситуации в субботу утром, а экономический секретарь министерства финансов провел круглый стол с пострадавшими фирмами позже в тот же день, сообщило министерство финансов.



Подчеркивая проблемы, с которыми сталкиваются правительства, пытаясь справиться с последствиями в полном объеме: Министерство финансов Великобритании начало опрашивать стартапы, сколько у них есть на депозите, их примерный расход наличности и их доступ к банковским услугам в SVB и за его пределами. Об этом рассказали два человека знакомые с этим вопросом, попросившие не называть их имен, поскольку информация не является общедоступной. Минфин отказался комментировать опрос.



Учредители с нетерпением ждали результатов круглого стола и любой информации о том, как будут обрабатываться их вклады в банке.



Член палаты представителей США Ро Ханна, штат Калифорния, поздно вечером в пятницу провел собрание, на котором присутствовало более 600 человек, включая основателей стартапов, технических руководителей и сотрудников SVB. Оно продолжалось более 2,5 часов, при этом основное внимание уделялось малым предприятиям, пытающимся начислить заработную плату по всей стране в понедельник.



Некоторые представители венчурного капитала и стартапов пытаются придумать временные решения. Uncapped, британский стартап в области финансовых технологий, который кредитует другие стартапы, заявил, что запускает программу экстренного финансирования, чтобы помочь компаниям погасить заработную плату и другие обязательства, а также долгосрочные промежуточные кредиты для помощи с оборотным капиталом.



Александр Фитцджеральд, основатель широкополосного стартапа Cuckoo и бывший чиновник казначейства, отметил, что финансы британских стартапов уже напряжены из-за спада на рынке венчурного финансирования.



В Канаде подразделение SVB Financial Group в стране сообщило о обеспеченных кредитах на сумму 435 миллионов канадских долларов (314 миллионов долларов) в прошлом году, что вдвое больше, чем 212 миллионов канадских долларов годом ранее, как показывают отчеты регулирующих органов. Согласно предыдущему заявлению банка, его клиентами являются поставщик программного обеспечения для электронной коммерции Shopify Inc. и фармацевтическая компания HLS Therapeutics Inc.



Рекламно-технологическая компания AcuityAds Holdings Inc. из Торонто сообщила в субботу, что у нее есть 55 миллионов долларов на депозитах в SVB, что составляет более 90% ее денежных средств. Фирма приостановила торги своими акциями в пятницу после падения на 14%, сославшись на ситуацию с Silicon Valley Bank.