



Последние изменения на валютном рынке в первый день торгов 2023 года

В ходе первой торговой сессии в новом году Индекс доллара США демонстрирует отрицательную динамику. В последние недели 2022 года доллар ослаб, ведь рынки ожидают, что цикл агрессивной монетарной политики Федеральной резервной системы США близится к концу.



Настроения остаются достаточно аккуратными. В целом торги в первый день недели носили приглушенный характер, поскольку мощные центры были закрыты из-за праздников. Речь идет о Японии и Британии, сообщает Reuters.



В ходе торгов в понедельник, 2 января 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,49 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель упал на 0,03%, а колебался в диапазоне 103,39 – 104,10.



Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет в прошлом году;

В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.Одной из основных причин стремительного роста американской валюты в 2022 году стала монетарная политика Федерального резерва, которую проводили, чтобы унять инфляцию, а также прогнозы резкого замедления экономического роста.В общем, речь идет о годовом росте на уровне 8,6%. Это лучший результат доллара США за 7 лет – с 2015 года.