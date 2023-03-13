



После вывода средств из Израиля: хайтек взывает о помощи к правительству

13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что Союз Компаний Хай-тека Израиля обратилось с просьбой о “чрезвычайной помощи” к правительству страны.



Журналист Матан Ходоров сообщает: “Союз обратился к министру финансов Бецалелю Смотричу, который в настоящий момент находится в США, с просьбой, чтобы правительство организовало сбор средств у населения (!) - то есть выпустило облигационный займ под высокий процент, с тем, чтобы народ Израиля мобилизовался на помощь хайтеку, при том, что часть этих компаний вывела деньги из Израиля.



Оправданием этого называют то, что хайтек является самым большим работодателем на израильском рынке. Каждый девятый израильтянин работает в хайтеке, этот сектор отвечает за большую часть экспорта, за доходы страны. Но тут возникает вопрос, на который следует честно ответить: должна ли простая женщина из Хадеры разделять риски этих предпринимателей, выбравших определенный банк за рубежом, банк, в котором не было страхования депозитов, должен ли израильский налогоплательщик сейчас спасать - пусть даже и ссуживанием под процент эти компании, которые попали в сложную ситуацию”.



Далее Ходоров добавил:”Некоторые из людей хайтека противятся данной идее и говорят, что такая инициатива свяжет по рукам протесты и продолжение противодействия правовой революции - но Союз всей своей мощью проталкивает этот план”.



Глава Союза, доктор Рон Томер, обратился с прочувственным призывом к израильскому народу: “Те кто думает: это мы и они - ошибается. Это давно прошло. Мы все - хайтек - работаем ли мы в хайтеке, являемся ли предпринимателями в хайтеке, или же идет речь идет о простом человеке, который работает в компании, которая получает свои доходы от услуг хайтеку”.

