



После Тнувы: Штраус также повышает цены

Компания Штраус объявила утром 8 декабря о повышении цен: компания обновит цены для розничных продавцов на большинство своих продуктов.

Среди продуктов, которые станут дороже - молочные продукты, салаты, сладкие и соленые закуски, а также мед и продукты из него. В Штраус объявили, что кофейные продукты "Элит", сыры "Коттедж" и "Симфония", а также некоторые шоколадные продукты останутся по нынешней цене. Источники в торговых сетях говорят, что еще не получили обновленный прайс-лист от Штраус.



Рост цен составит до 9%, но в среднем по всем продуктам компании он составит около 3%. По словам представителей компании, этот шаг, который вступит в силу с 19 декабря, обусловлен, среди прочего, ростом цен на сырье, в первую очередь на молоко, сахар, масла, какао, энергию и упаковку, темпы которого за последние два года превысили десятки процентов.