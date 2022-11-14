



После Facebook — Amazon собирается уволить тысячи сотрудников на этой неделе

Кризис в мировом хайтеке продолжается : На фоне волны увольнений в Meta, принадлежащей Марку Цукербергу, и других крупных "высокотехнологичных" компаниях по всему миру, гигантская компания Amazon на этой неделе, как ожидается, уволит около десяти тысяч сотрудников, согласно различным сообщениям появившимися в понедельник в американских СМИ. Этот шаг Amazon станет одним из крупнейших сокращений в ее истории.



Увольнения в основном касаются сотрудников, занимающих организационные и технологические должности в отделах кадров и розничных продаж. В Amazon работает около 1,5 миллиона сотрудников по всему миру, так что это сокращение составляет менее 1% рабочей силы. Между тем акции компании отреагировали падением на 2% с момента публикации объявления.



Кроме того, основатель Amazon Джефф Безос заявил в новом интервью, которое он дал сети CNN, что он планирует пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность при жизни.



Ровно неделю назад компания Meta, принадлежащая миллиардеру Марку Цукербергу , объявила о массовых увольнениях. Мероприятие по сокращению сотрудников в компании является первым за 18 лет ее существования и коснется тысяч сотрудников Meta по всему миру. Акции Meta упали на 73% в этом году до самого низкого уровня с 2016 года.





