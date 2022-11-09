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Porsche Digital расширяет деятельность в Израиле
09.11.2022 20:10 Ольга Белозерова

Porsche Digital расширяет деятельность в Израиле

Porsche Digital, дочерняя компания производителя автомобилей Porsche AG, объявила о расширении своей деятельности в Израиле.

Как сообщает Globes, расширение сосредоточено на кибербезопасности и инвестициях. Кроме этого, несколько экспертов из Porsche присоединились к офису в Тель-Авиве.

"Мы считаем, что Тель-Авив - это инновационный центр, где идеи появляются именно в тех областях, в которых мы хотим расти", - заявили в компании. 

Генеральный директор Porsche Digital Маттиас Ульбрих сообщил Globes, что компания ищет в Израиле технологии для интеграции как в свои автомобили, так и в свои корпоративные системы

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