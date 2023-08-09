Популярный сервис Apple Pay
Более восьми лет назад мир узнал об Apple Pay, глобальном цифровом сервисе для оплат и электронном кошельке. В прошлом году сервис Apple Pay стал доступен и картодержателям Мастеркард в Молдове. Теперь жителям страны больше не нужно носить габаритные портмоне или искать карты по карманам, ведь они могут проводить бесконтактные оплаты, имея при себе только телефон или умные часы.
В данной статье мы рассмотрим все особенности системы Apple Pay: что это такое, в чем заключаются её преимущества, а также как происходит оплата с Apple Watch и iPhone.
Преимущества бесконтактных оплат с Apple Pay
Каждый клиент банков Victoriabank, Moldindconbank, maib, FinComBank или же Paynet, у которого есть карта от Mastercard и Apple смартфон или смарт-часы с NFC технологией, может воспользоваться цифровым кошельком для оплаты в физических торговых точках или онлайн.
Пользователи выделяют следующие преимущества этого сервиса:
- Удобство использования. Рассчитываться за товары и услуги можно во всех торговых точках, где есть бесконтактный платежный терминал. А “умные” часы или айфон всегда с вами.
- Безопасная оплата. Сервис работает на базе глобальной цифровой платформы токенизации Mastercard. Так, во время оплаты данные карточки заменяются уникальной 16-значной комбинацией цифр или, другими словами, токеном, и не поступают на платежный терминал. Токен создается для каждой отдельной оплаты и не может быть использован в мошеннических целях.
- Возможность дополнительной защиты. Для большей безопасности все оплаты смартфоном необходимо подтвердить с помощью Face ID или Touch ID.
- Большой список мест, где можно бесконтактно платить за товар или услугу. Многие торговые точки, транспортные кассы, рестораны, кинотеатры имеют терминалы, которые принимают бесконтактные оплаты.
Apple Pay — сервис, который облегчает жизнь.
Как привязать карту Mastercard к Эпл Пей
У айфона и Эпл Вотч разные механизмы добавления карт в электронный кошелек.
Для iPhone:
- Откройте приложение Кошелек (Wallet) на телефоне и нажмите на значок «+», который находится справа вверху.
- Укажите номер платежной карты или только CVV код, если необходимая карта уже привязана к iTunes. Если же нет, выберите опцию «Добавить другую карту» и отсканируйте ее с помощью камеры гаджета.
Для Apple Watch:
- Выберите на телефоне программу Apple Watch.
- Далее переходите во вкладку «Wallet&ApplePay» и нажмите «Add Credit or Debit Card».
- Отсканируйте карту и введите код безопасности (CVV).
Теперь ваши каждодневные оплаты станут приятной рутиной.