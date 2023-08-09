



Популярный сервис Apple Pay

Более восьми лет назад мир узнал об Apple Pay, глобальном цифровом сервисе для оплат и электронном кошельке. В прошлом году сервис Apple Pay стал доступен и картодержателям Мастеркард в Молдове. Теперь жителям страны больше не нужно носить габаритные портмоне или искать карты по карманам, ведь они могут проводить бесконтактные оплаты, имея при себе только телефон или умные часы.

В данной статье мы рассмотрим все особенности системы Apple Pay: что это такое, в чем заключаются её преимущества, а также как происходит оплата с Apple Watch и iPhone.

Преимущества бесконтактных оплат с Apple Pay

Каждый клиент банков Victoriabank, Moldindconbank, maib, FinComBank или же Paynet, у которого есть карта от Mastercard и Apple смартфон или смарт-часы с NFC технологией, может воспользоваться цифровым кошельком для оплаты в физических торговых точках или онлайн.

Пользователи выделяют следующие преимущества этого сервиса:

Удобство использования. Рассчитываться за товары и услуги можно во всех торговых точках, где есть бесконтактный платежный терминал. А “умные” часы или айфон всегда с вами.

Безопасная оплата. Сервис работает на базе глобальной цифровой платформы токенизации Mastercard. Так, во время оплаты данные карточки заменяются уникальной 16-значной комбинацией цифр или, другими словами, токеном, и не поступают на платежный терминал. Токен создается для каждой отдельной оплаты и не может быть использован в мошеннических целях.

Возможность дополнительной защиты. Для большей безопасности все оплаты смартфоном необходимо подтвердить с помощью Face ID или Touch ID.

Большой список мест, где можно бесконтактно платить за товар или услугу. Многие торговые точки, транспортные кассы, рестораны, кинотеатры имеют терминалы, которые принимают бесконтактные оплаты.

Apple Pay — сервис, который облегчает жизнь.

Как привязать карту Mastercard к Эпл Пей

У айфона и Эпл Вотч разные механизмы добавления карт в электронный кошелек.

Для iPhone:

Откройте приложение Кошелек (Wallet) на телефоне и нажмите на значок «+», который находится справа вверху. Укажите номер платежной карты или только CVV код, если необходимая карта уже привязана к iTunes. Если же нет, выберите опцию «Добавить другую карту» и отсканируйте ее с помощью камеры гаджета.

Для Apple Watch:

Выберите на телефоне программу Apple Watch.

Далее переходите во вкладку «Wallet&ApplePay» и нажмите «Add Credit or Debit Card».

Отсканируйте карту и введите код безопасности (CVV).

Теперь ваши каждодневные оплаты станут приятной рутиной.