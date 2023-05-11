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Понизит ли S&P кредитный рейтинг Израиля: прогноз
11.05.2023 14:25 Алина Груднева

Понизит ли S&P кредитный рейтинг Израиля: прогноз

В правительстве ожидают, что S&P не понизит кредитный рейтинг Израиля.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Такие ожидания озвучены в преддверии отчета международного рейтингового агентства.

Официальные лица считают, что S&P раскритикует правительственный план по правовой реформы, но отметит тот факт, что законодательный процесс был приостановлен.

Ожидается, что в отчете агентства укажут ожидания того, что реформа будет проведена после достижения широкого консенсуса между коалицией и оппозицией.
 

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