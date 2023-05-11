



Понизит ли S&P кредитный рейтинг Израиля: прогноз

В правительстве ожидают, что S&P не понизит кредитный рейтинг Израиля.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Такие ожидания озвучены в преддверии отчета международного рейтингового агентства.



Официальные лица считают, что S&P раскритикует правительственный план по правовой реформы, но отметит тот факт, что законодательный процесс был приостановлен.



Ожидается, что в отчете агентства укажут ожидания того, что реформа будет проведена после достижения широкого консенсуса между коалицией и оппозицией.

