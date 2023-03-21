



Понижение кредитного рейтинга Израиля приведет к потере 100 миллиардов в год



Высокопоставленные чиновники Министерства финансов представили министру финансов Бецалелю Смотричу суровый и всеобъемлющий предупреждающий документо о возможных экономических последствиях правовой революции, сообщает газета Маарив.



В документе предсказывается, что в случае понижения кредитного рейтинга в результате правовой революции экономика будет терять от 15 до 30 миллиардов шекелей в год. Документ озаглавлен: “Изучение экономического смысла публикаций рейтинговых компаний и настроений на рынках с учетом предлагаемых изменений в правовой системе - позиция бюджетного управления”.



На самом всестороннем на данный момент совещании, посвященном экономическим последствиям революции, высокопоставленные чиновники министерства финансов представили консенсус относительно рисков продвижения законодательства. Высокопоставленные чиновники министерства представили единый фронт, согласно которому экономике будет нанесен большой экономический ущерб, если после реализации законодательства произойдет понижение рейтинга.



Описание этого же отчета в версии портала ynet выглядит так: “Бюджетный отдел Министерства финансов представил министру финансов Бецалелю Смотричу документ, согласно которому "экономические последствия предлагаемых изменений в судебной системе составят потери примерно в 50-100 миллиардов шекелей в год". В документе говорится, что "понижение рейтинга может привести к увеличению процентных расходов правительства и стоимости финансирования для бизнес-сектора, а также к замедлению роста. Ожидается, что бремя финансирования государственного долга увеличится примерно на 3,2-8,6 млрд. шекелей в год, а бремя финансирования долга бизнеса увеличится примерно на 6,2-8,7 млрд. шекелей в год при полном погашении".











