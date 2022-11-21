



Получение кредита на госконтракт от Тинькофф

Большинство предпринимателей знают, как выгодны государственные закупки – они гарантируют возможность получения стабильного заработка для компании в течение долгого времени. Недаром, тендеры на осуществление подрядов на государственные нужды весьма жестки – каждый хочет заработать. Но даже выиграв тендер предприниматель рискует нарушить свои обязательства, поскольку часто не хватает оборотных средств. Решение проблемы – открыть кредитню линию под госконтракт в банке Тинькофф и далее успешно завершить деловые операции.



Почему банк Тинькофф?



Любой индивидуальный предприниматель, но и юридическое лицо способен с легкостью получить кредит на развитие бизнеса на долгий срок и с минимальными процентами. Но в отношении государственных контрактов преимущество получают юридические лица. И здесь банк Тинькофф идет навстречу клиентам и предлагает оставить заявку на получение онлайн кредита по следующему алгоритму:



Оставление заявки на сайте;

Получение предварительного решения;

Рекомендуется указать в контракте счет банка Тинькофф;

Получение оборотных денег.



Все указанные процедуры выполняются быстро и легко. Достаточно заполнить форму, где нужно указать номер телефона, ИНН, название компании и ФИО, как заявка на рассмотрение кредита оперативно рассматривается менеджерами банка.



Кредитная линия на государственную закупку



Преимущества выбора банка реализуется в следующих решениях:



Предварительное одобрение без открытия счета в банке. Потребуется документы в виде ИНН и выписка из банка.

Минимальный пакет документов. Для получения кредита для госзакупок заявителю нужно предоставить СНИЛС, собственный паспорт и копию счета.

Определенный лимит по номеру государственной закупки. Предпринимателю рекомендуется заранее узнать сумму всего кредитования, нужной для осуществления деятельности в государственных закупках.

Возращение долга после осуществления платежных операций. Банк автоматически списывает долг бизнесмену, после получения денежных средств от заказчика.



Если суммировать все плюсы банка Тинькофф, то можно понять одно – администрация дает бизнесмену своеобразное «кредитное плечо», которое используется в большинстве брокерских фирмах для быстрого осуществления торговых сделок в более больших объемах. То же самое можно сказать здесь – предпринимателю нужно указать предполагаемую сумму госконтракта, банк все рассматривает и в большинстве случае открывает кредитную линию в нужном объеме.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

