



Польша: в ЕС готовят санкции против Ирана из-за ударов по Украине дронами

В Евросоюзе есть договоренность о том, что против Ирана нужно ввести новые санкции на фоне атак на украинские города иранскими дронами-камикадзе.

Об этом сообщает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

По его словам, санкции против Исламской Республики будут введены, если выяснится, что иранские беспилотники использовались для нападения на Украину.

Что примечательно, официальный Тегеран категорически отрицает, что поставил России ударные БПЛА.