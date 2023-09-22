



Польша увеличила импорт удобрений из РФ на $20,2 млн

На фоне разгоревшегося недавно скандала с Украиной, за июль Польша увеличила закупки удобрений у России в 3,3 раза.



Об этом сообщает прокремлевское информационное агентство "РИА Новости", ссылаясь на собственную статистику.



Уточняется, что в аналогичный месяц прошлого года поляки закупили в РФ удобрений на 6,2 миллиона долларов. В 2023 году в июле было куплено продукции на 20,2 млн. Российские поставщики заняли по объему продаж второе место в Польше.



На первом - Германия, у которой приобретено удобрений на 22,6 млн, а на третьем - Литва с 13,5 миллиона долларов. В пятерку поставщиков вошли Финляндия - 8,3 млн и Нидерланды - 8,1 млн. В свою очередь, поляки импортировали за первые семь месяцев нынешнего года в РФ этого товара на 94,6 млн долларов, что меньше, чем за аналогичный период годом ранее.