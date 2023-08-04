



Польша передала ЕС расчеты необходимых инвестиций в экспорт украинского зерна

Польша передала расчеты Европейской Комиссии за транзит через территорию страны украинского зерна.



Об этом сообщает Polskie Radio 24.



В Польше подчеркнули, что в развитие логистической инфраструктуры страны для наращивания экспорта агротоваров нужно вложить минимум 1 млрд евро.



В свою очередь, на расширение пограничных терминалов для большегрузных автомобилей и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле необходимо выделить минимум 500 млн евро.



"В Европе идет дискуссия о том, как обеспечить экспорт украинского зерна на мировые рынки. Часть этого экспорта идет транзитом через польско-украинскую границу, но для увеличения объемов нужны инвестиции в инфраструктуру", - сказано в заявлении.



Уточняется, что Польша в ответ на срыв зернового соглашения Россией представила ЕС подробные расчеты необходимых инвестиций.