



Польша лишила “Газпром” управления участком газопровода “Ямал-Европа”

Польские власти изъяли долю “Газпрома” у оператора польской части газопровода “Ямал–Европа” Europol Gaz. Активы в нем принадлежат “Газпрому”, PGNiG и Gas Trading, пишет Rzeczpospolita.



Решение о лишении “Газпрома” управления частью газопровода принял глава Министр экономического развития Польши Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности.



Правительство вводит временное принудительное управление долей компании. Руководителем временной администрации назначен юрист и эксперт по топливно-газовым вопросам Радослав Квасьницкий.



“Ямал–Европа” проходит по территории четырех стран – РФ, Беларуси, Польши и Германии. Пока у “Газпрома” и польской PGNiG по 48% акций EuRoPol Gaz, у PKN Orlen – 4%.