



Польша и Венгрия решили продлить запрет на импорт зерна из Украины

Польша введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.