Польша и Венгрия решили продлить запрет на импорт зерна из Украины
Польша введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, эмбарго начнет действовать с полуночи 16 сентября. "Несмотря на отсутствие согласия со стороны Еврокомиссии, говорю я всем фермерам по всей Польше, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера", – сказал Моравецкий.
Тем временем, вслед за Польшей правительство Венгрии также заявило, что вводит запрет на ввоз из Украины сельхозпродукции.
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия приняла решение о продлении запрета импорта сельхозпродукции из Украины.
После того, как в Брюсселе было принято решение, что запрет на импорт украинского зерна продолжаться не будет, Венгрия решила закрыть границы для 24 видов украинских товаров, находящихся под национальной юрисдикцией.
Министр аргументировал это защитой интересов венгерских фермеров.
Напомним, некоторые страны Евросоюза еще весной начали самостоятельно вводить ограничения на импорт украинского зерна. 15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна.
Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации из-за того, что Польша решила продлить запрет на импорт зерна.