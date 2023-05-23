



Половина израильтян сообщает об ухудшении финансовой ситуации



Тридцать процентов израильтян в возрасте от 18 до 44 лет были вынуждены отказаться от покупки продуктов питания и других основных товаров, а 16% израильтян старше 65 лет были вынуждены воздержаться от медицинских расходов.



Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу Израильского института демократии по поводу стоимости жизни и других экономических вопросов, примерно две трети населения считают, что состояние израильской экономики либо "ухудшилось", либо "сильно ухудшилось" по сравнению с тем же периодом 2022 года, и около половины сообщили, что их личное финансовое положение ухудшилось.



Согласно опросу, средняя оценка, которую население дает правительству за его усилия по снижению стоимости жизни по шкале от одного до пяти, составляет 1,8.



Опрос показал, что молодые израильтяне, как правило, больше обеспокоены высокой стоимостью жизни. Около 15% респондентов в возрасте от 18 до 44 лет сообщили, что решили отказаться от расходов на образование (занятия с детьми после школы, репетиторы и т.д.). Положение пожилых израильтян не менее тревожно: 21% из них сообщили, что вынуждены экономить на еде.



В целом, примерно три четверти всех респондентов заявили, что в прошлом году они были вынуждены отказаться от тех или иных расходов. Более половины отказались от трат на развлечения, 27% решили не покупать автомобиль, 26% - продукты питания или другие основные продукты, 21% - непортящиеся товары, 14% - квартиру, 12% - образование или здравоохранение.