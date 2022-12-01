



Полная катастрофа: Twitter теряет половину доходов от рекламы

Доходы Twitter от рекламы в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке EMEA продолжают непрерывно падать. В этих регионах прибыль уже снизилась на 15% относительно прошлого года, а еженедельные заказы рекламы упали на 49%.



Аналитики отмечают, что ущерб приходится на критический для Twitter период, сочетающий Черную пятницу, Киберпонедельник и Чемпионат мира по футболу. Каждый год этот сезон гарантировал рост квартального дохода компании.



Аналитики наблюдают значительное снижение количества рекламных заказов на платформе Twitter – доход в 15,7 миллиона долларов в регионе EMEA уже находится под угрозой, включая 12 миллионов долларов ожидаемых убытков в Великобритании – крупнейшем рынке Twitter в регионе. Масштабы общих потерь на крупнейшем рынке Twitter – в США неизвестны.



“Это катастрофа”, – прокомментировал ситуацию один из бывших руководителей социальной сети.



Известно, что бренды, связанные с одной из крупнейших в мире рекламных компаний WPP Group, приостановили кампании в странах Африки, Европы, Японии, Южной Кореи и Европы на общую сумму в 1,16 миллиона долларов. В США и Канаде бренды WPP Group приостановили активные кампании общей суммой около 560 тысяч долларов.



Рекламный и маркетинговый конгломерат Omnicom Group Inc рекомендовал клиентам приостановить свои расходы на Twitter.



В то же время, аналитики отмечают, что множество рекламодателей используют Twitter для продвижения конкретных кампаний, поэтому сложно озвучивать прогнозы относительно долгосрочных последствий "рекламной паузы" для соцсети.