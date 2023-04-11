



Политика угрожает прогрессу новой крупной железнодорожной линии

Netivei Israel, национальная транспортная инфраструктурная компания, и “Израильские железные дороги” совместно работают над проектом Восточной железной дороги, которая будет проходить между Хадерой и Лодом вдоль шоссе №6. Крупный проект станет альтернативой прибрежному маршруту, который уже работает на полную мощность и позволит увеличить грузоподъемность.



Участок, который строит Netivei Israel, находится на открытой местности от Хадеры до пригородной петли Шарон, в то время как “Израильские железные дороги” строят участок от петли Шарон до Лода.



Поскольку участок, возводимый Netivei Israel, находится на открытой местности и на его завершение уйдет меньше времени, его открытие планируется в 2025 году, до завершения строительства всей Восточной железной дороги.



Накануне Песаха председатель Netivei Israel Игаль Амеди направил письмо председателю Израильских железных дорог Моше Шимони, который пытается сместить генерального директора Майкла Мейкснера, несмотря на сопротивление со стороны властей.



По словам председателя Netivei Israel, “Израильскими железными дорогами” было выделено недостаточно рабочей силы, что затрудняет деятельность. Компания требует больше рабочей силы для работы по выходным и по ночам, хотя при нынешнем правительстве фактически было решено сократить работу в Шаббат.



В письме, направленном в правительственные министерства, “Израильские железные дороги” сообщают: “Дата коммерческой эксплуатации Восточной железной дороги в целом запланирована на начало 2027 года, но, поскольку ожидается, что Netivei Israel завершит свои инфраструктурные работы в августе 2025 года, линия будет введена в коммерческую эксплуатацию поэтапно. На первом этапе услуги будут осуществляться по северному маршруту Восточной железной дороги непосредственно в Тель-Авив. Таким образом, проект будет приносить доход примерно за год до даты полного старта”.



Письмо вызывает вопросы как из-за того, что оно было отправлено накануне праздника, а также в разгар попыток свергнуть Мейкснера, так и из-за отношений руководителей проекта с министром транспорта Мири Регев, которая стремится уволить генерального директора “Израильских железных дорог”.



Шимони из “Израильских железных дорог”, назначенный министром транспорта Мири Регев , созвал правление, чтобы обсудить назначение внешнего юрисконсульта в совет директоров для надзора за процессом увольнения Мейкснера. Официальной причиной был вопрос о закупке вагонов, который не продвигался, однако на следующий день в Минфине уточнили, что на самом деле закупка идет должным образом благодаря гендиректору.



Известно что Мейкснер отказался назначить активиста “Ликуд” вице-президентом компании, и совет заморозил десятки назначений до увольнения генерального директора. На прошлой неделе Управление государственных компаний предупредило, что увольнение Мейкснера может вызвать потрясения в компании и нанести ущерб предоставляемым ею услугам, и что нет никаких причин для увольнения генерального директора.



