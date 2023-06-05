



Политический раскол сильно давит на шекель

Шекель укрепляется по отношению к доллару и евро. На дневных межбанковских торгах обменный курс шекеля к доллару снизился на 0,38% до 3,735 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро снизился на 1,06% до 3,992 шекеля за евро. В пятницу Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,241% до 3,745 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,948% выше до 4,035 шекеля за евро. Шекель обесценился на 6% по отношению к доллару с начала года и на 12% за последние 12 месяцев. Год назад обменный курс шекеля к доллару составлял чуть более 3,30 шекеля за доллар.



На прошлой неделе управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон заявил на конференции Эли Гурвица по экономике и обществу: “Реакция рынков на местные события, связанные с предлагаемыми изменениями в судебной системе, вызвала чрезмерную девальвацию, которую можно количественно оценить в около 10%”.



Слабость шекеля сегодня является одним из основных факторов, влияющих на стоимость жизни и подпитывающих инфляцию.



“Ослабление шекеля отражает обеспокоенность рынков тревожной тенденцией роста цен наряду с замедлением роста”, – считает главный экономист BDO Чен Херцо.



“Банк Израиля ясно показал, что он выступает за невмешательство в валютный рынок, но выбирает повышение процентных ставок, чтобы смягчить обесценивание шекеля. Рост инфляции и процентных ставок процентные ставки подрывают частное потребление, но не только это. Девальвация шекеля ведет к повышению процентных ставок, что ведет к сокращению масштабов инвестиций в экономику”, – говорит главный стратег банка Hapoalim по финансовым рынкам Моди Шафрир.



“Банк Израиля, вероятно, предпочтет интервенцию на валютном рынке только в том случае, если обесценение валюты затруднит текущие операции в экономике. Вполне вероятно, что этого не произойдет до тех пор, пока обменный курс не превысит порог в 4 шекеля за доллар”, – прогнозирует главный стратег Psagot Ори Гринфельд.



У Банка Израиля есть веские причины повременить с интервенциями на валютном рынке. Такое вмешательство может усилить негативные настроения инвесторов и фактически усугубить продажу шекелей. Кроме того, Банк Израиля имеет ограниченный объем валютных резервов, которые хранятся в качестве обеспечения на случай чрезвычайных ситуаций.



Аналитики полагают, что остановить обесценивание может только решение кризиса, связанного с реформой судебной системы. Шафрир говорит, что “в свете чрезмерного обесценивания” в результате политических беспорядков кажется, что только спокойствие и преодоление раскола в нации положит конец этой тенденции”. По оценке Гринфельда, “пока нет перспективы ослабления политической неопределенности, волатильность будет продолжаться, можно даже ожидать продолжения обесценивания в случае обострения политического кризиса”.