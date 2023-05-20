



Похороны Елизаветы II обошлись Британии более чем в 200 млн долларов

Похороны королевы Елизаветы II и связанные с ним меры стоили правительству Великобритании почти 202 млн долларов. Об этом 18 мая сообщило Министерство финансов страны, пишет BBC .



Расходы на похороны и связанные с ним события составляют:



Министерство по культуре, СМИ и спорту — более 62 млн долларов;

Министерство транспорта – почти 3 млн долларов;

Министерство иностранных дел - 2,5 млн долларов;

Министерство внутренних дел — 88 млн долларов (больше всего);

Министерство обороны - 3,4 млн долларов;

Офис в Северной Ирландии - 2,5 млн долларов;

Правительство Шотландии - 22 млн долларов;

Правительство Уэльса - 2,6 млн долларов.



Министерство финансов предоставило, где это было необходимо, дополнительное финансирование и правительствам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии полностью возместили их соответствующие расходы.



Джон Глен, главный секретарь Минфина, сказал, что приоритетом правительства в то время было обеспечение того, чтобы эти меры прошли гладко и с должным уровнем достоинства, при этом всегда учитывали безопасность населения.

