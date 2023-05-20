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Похороны Елизаветы II обошлись Британии более чем в 200 млн долларов
20.05.2023 00:36 Ирина Демьянова

Похороны Елизаветы II обошлись Британии более чем в 200 млн долларов

Похороны королевы Елизаветы II и связанные с ним меры стоили правительству Великобритании почти 202 млн долларов. Об этом 18 мая сообщило Министерство финансов страны, пишет BBC .

Расходы на похороны и связанные с ним события составляют:

Министерство по культуре, СМИ и спорту — более 62 млн долларов;
Министерство транспорта – почти 3 млн долларов;
Министерство иностранных дел - 2,5 млн долларов;
Министерство внутренних дел — 88 млн долларов (больше всего);
Министерство обороны - 3,4 млн долларов;
Офис в Северной Ирландии - 2,5 млн долларов;
Правительство Шотландии - 22 млн долларов;
Правительство Уэльса - 2,6 млн долларов.

Министерство финансов предоставило, где это было необходимо, дополнительное финансирование и правительствам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии полностью возместили их соответствующие расходы.

Джон Глен, главный секретарь Минфина, сказал, что приоритетом правительства в то время было обеспечение того, чтобы эти меры прошли гладко и с должным уровнем достоинства, при этом всегда учитывали безопасность населения.
 

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