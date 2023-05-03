



Подсчитана сумма ущерба сельскому хозяйству из-за непогоды зимой

Этой зимой сельхозугодьям из-за непогоды был нанесен ущерб на 165 миллионов шекелей.



Соответствующий подсчет провел фонд страхования Kent.



Соответствующую сумму страховщики выплатят фермерам, урожаю которых был нанесен ущерб в период с декабря по апрель.



По данным фонда страхования, эта сумма примерно на 16% выше в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. По сравнению с зимой 2020-2021 цена возросла на 25%, а по сравнению с 2019-2020 - на 60%.