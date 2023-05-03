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Подсчитана сумма ущерба сельскому хозяйству из-за непогоды зимой
03.05.2023 14:32 Алина Груднева

Подсчитана сумма ущерба сельскому хозяйству из-за непогоды зимой

Этой зимой сельхозугодьям из-за непогоды был нанесен ущерб на 165 миллионов шекелей.

Соответствующий подсчет провел фонд страхования Kent.

Соответствующую сумму страховщики выплатят фермерам, урожаю которых был нанесен ущерб в период с декабря по апрель.

По данным фонда страхования, эта сумма примерно на 16% выше в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. По сравнению с зимой 2020-2021 цена возросла на 25%, а по сравнению с 2019-2020 - на 60%.

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