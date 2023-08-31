



Почти половина израильских стартапов регистрируются за границей – опрос

В первой половине 2023 года 44% новых израильских стартапов были зарегистрированы за пределами страны по сравнению с 20% за соответствующий период 2022 года, говорится в опросе Israel Advanced Technology Industries (IATI).



В ходе опроса были собраны данные об основании новых стартапов от 13 крупнейших и самых известных юридических фирм Израиля, включая Gornitzky, Herzog, Shibolet и S. Horowitz. После сбора данных было проведено сравнение с первой половиной 2022 года. Общее количество стартапов, основанных фирмами, участвовавшими в опросе и по которым были приведены данные, составило 490 в первом полугодии 2022 года и 260 стартапов в первом полугодии 2023 года. Из них за первое полугодие 2023 года появилось 118 новых стартапов были основаны за пределами Израиля.



В первой половине 2023 года эта тенденция не изменилась между первым и вторым кварталами. 44% новых стартапов были основаны за пределами Израиля в первом и втором кварталах. Исследование также показало, что в течение первой половины этого года фирмы, участвовавшие в опросе, заключили 52 сделки, в которых израильские компании де-факто стали американскими компаниями.



Решение компании о месте регистрации имеет множество последствий, в том числе от места ее будущей деятельности, от места расположения основных активов компании (в том числе интеллектуальной собственности), от места расположения и деятельности центров разработки, страны, в которой она находится будут признаны доходы и налоги.