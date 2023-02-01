



Почти как гендиректор: сколько будет зарабатывать Шакед

Компания Kardan Real Estate предоставила подробности об условиях работы ее нового председателя совета директоров - бывшего министра внутренних дел Аелет Шакед.



Она будет зарабатывать 70 000 шекелей в месяц на позиции 60%, а через год ее зарплата вырастет до 75 000 шекелей в месяц. Кроме этого, как сообщает Globes, Шакед будет получать ежегодный грант в размере 420 000 шекелей, который также увеличится на второй год.



Стоит отметить, что ежемесячная зарплата генерального директора Kardan Real Estate Амоса Дабоша составляет 85 000 шекелей, а в июле она вырастет до 90 000 шекелей, хотя это относится к 100-процентной должности.



Kardan Real Estate созвала собрание акционеров на 2 марта, на котором будут утверждены условия найма. Собранию также будет предложено одобрить предоставление Шакед 1 215 768 обычных опционов на акции, в результате чего ее годовое вознаграждение составит 1,67 миллиона шекелей.



"Она обладает знаниями и опытом в сферах деятельности компании, занималась, в том числе, продвижением планов строительства сотен тысяч единиц жилья. В рамках своих обязанностей она управляла огромными бюджетами и тысячами сотрудников. Шакед имеет многолетний опыт работы в области управления и руководства, со значительной близостью к направлениям деятельности компании", - заявили в Kardan Real Estate