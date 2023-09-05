



Почти 90% израильтян довольны своей работой - но этого нельзя сказать о доходах



88% работающих в Израиле и 91% самозанятых удовлетворены своей работой, но 20% хотели бы ее сменить.



Таковы данные социального опроса за 2022 год, опубликованные 5 сентября Центральным статистическим бюро. Исследование публикуется ежегодно, начиная с 2002 года. Опрос предоставляет информацию об условиях жизни израильского населения и проводится среди работающих людей в возрасте от 20 лет и старше.



62% занятых удовлетворены своим доходом, однако эта удовлетворенность варьируется в зависимости от профессии: около трех четвертей (76%) менеджеров удовлетворены своим доходом, около двух третей (65%) представителей академических профессий и представителей свободных и технических профессий. Только половина (52%) непрофессиональных работников довольна своим доходом.

