



Почти 2 млн израильтян живут за чертой бедности

В прошлом году уровень бедности в Израиле вырос на 0,8% по сравнению с 2021 годом.



Об этом говорится в отчете Битуах Леуми.



За чертой бедности проживало 1,95 млн граждан Израиля, в том числе, 853,8 тысячи детей и 212,4 тысяч пенсионеров.



Процент людей в возрасте старше 65 лет, живущих в бедности, вырос с 16,4% до 17,6% в течение 2021 года. Это связано с прекращением специальных грантов и с тем фактом, что большинство пожилых израильтян не работают.



Уровень бедности среди семей с маленькими детьми вырос с 20,6% до 21%. Среди израильских детей показатель вырос с 27,2 до 28%.