



Почему цены на бензин не повысят



С 1 августа цена на топливо должна была вырасти более чем на 40 агорот за литр, но министр финансов Бецалеля Смотрича издал приказ, остановивший повышение цен. Таким образом, цена на топливо останется на том уровне, который существует сегодня - 6,85 шекеля.



Сдерживание цены на топливо стало возможным благодаря увеличению льготы по акцизному налогу до 89 агорот, что повлечет за собой дополнительные расходы государства в размере четверти миллиарда шекелей. Правительство утверждает, что субсидия была взята из суммы, зарезервированной для скидок на цену топлива в этом году.



В целях снижения цены на топливо для потребителя на фоне роста цен на топливо с апреля 2022 года постоянно действуют положения, снижающие акциз, применяемый к бензину.





В данном постановлении было определено, что с 1 по 31 августа будет применяться снижение на 89 центов от цены литра бензина для потребителя. Соответственно, акциз на бензин составит 2 582,35 шекеля за тысячу литров. Срок действия субсидии истекает в сентябре, и правительство планирует продолжать субсидировать акциз, чтобы цена на топливо не росла, но это также зависит от колебаний в экономике. Возможно, что цена на топливо снизится или повысится в связи с тенденциями в экономике.



Министр финансов Бецалель Смотрич сказал: "Мы продолжаем борьбу с дороговизной жизни и не допускаем повышения цен на топливо. Борьба с дороговизной жизни является общей для всех нас, и мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы облегчить жизнь гражданам Израиля и защитить израильскую экономику".