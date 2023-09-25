



Поборы / экспроприация: Дерипаска раскритиковал правительство РФ за новый налог

Внезапное введение с 1 октября “курсовой” пошлины для экспортеров ударит не только по экспорту, но и по всей российской экономике – по внутреннему производству, бизнес-климату и даже по курсу рубля, говорится в исследовании Столыпинского института, наблюдательный совет которого возглавляет один из богатейших российских предпринимателей Олег Дерипаска.



Сам бизнесмен тоже высказался о “налоге на девальвацию”.



“А у нас снова поборы/экспроприации и в виде новых экспортных пошлин с сибирских предприятий, что эквивалентно почти 80% прибыли (забываем про разворот на Восток и подъем Сибири с колен), и в виде ставок от 15% и выше по банковским кредитам для развития предприятий и по ипотеке для простых граждан. Ах, да у нас же суверенная экономика и рост благосостояния граждан – приоритеты (но, похоже, только в пределах малой Москвы и по ТВ). Видимо, хотят окончательно выбесить уже всех к Новому году”, – написал он в своем канале.



Три главные “претензии” Дерипаски – высокие процентные ставки, крепкий рубль и огосударствление экономики. Бизнесмен регулярно призывает ЦБ снизить ставки, утверждая, что это поможет бизнесу и стимулирует экономический рост. Два года назад он даже поспорил об этом с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. А в прошлом году аналитики ЦБ выпустили специальный обзор (это не официальная позиция регулятора), в котором объясняли, почему низкие ставки не помогут экономике.



Крепкий рубль Дерипаска назвал “безумием”, при каждом удобном случае подчеркивая выгоды слабого рубля. В его бизнес-империи немало экспортно-ориентированных компаний, так что неудивительно, что миллиардер, требовавший слабого рубля, возмутился налогом на его обвал. Когда в прошлом году рубль аномально укрепился, “государство не предпринимало мер для смягчения негативного воздействия на экспортеров или выравнивания курса для более комфортных для экономики значений”, отмечается в исследовании Столыпинского клуба.



Правительство планирует собирать за счет новой пошлины (она составит от 4% стоимости при курсе 80-85 руб/$ до 7% при курсе более 95 руб. и не распространяется на нефтегазовые и ряд других компаний) примерно по 50 млрд рублей в месяц. Проект бюджета предусматривает поступления 755,3 млрд рублей до конца 2024 года: 151,6 млрд в IV квартале этого года и 604 млрд – в следующем.