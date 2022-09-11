



Плохие новости для РФ: Германия готова отказаться от газа

Германия подготовилась к прекращению поставок российского газа, о чем сообщил канцлер Олаф Шольц.



"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем", - передает его слова Der Spiegel.



"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем", – сказал добавил немецкий канцлер.



Шольц также отметил, что приход тяжелых времен ощущает не только Украина, но и многие страны во всем мире.



"Но Германия подготовилась – например, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа", - отметил немецкий канцлер.