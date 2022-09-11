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Плохие новости для РФ: Германия готова отказаться от газа
11.09.2022 07:15 Александр Юзовский

Плохие новости для РФ: Германия готова отказаться от газа

Германия подготовилась к прекращению поставок российского газа, о чем сообщил канцлер Олаф Шольц. 

"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем", - передает его слова Der Spiegel.

"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем", – сказал добавил немецкий канцлер.

Шольц также отметил, что приход тяжелых времен ощущает не только Украина, но и многие страны во всем мире.

"Но Германия подготовилась – например, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа", - отметил немецкий канцлер.

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