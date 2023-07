Платежная революция: ФРС США запустила собственную систему мгновеннных переводов

Федеральная резервная система США (ФРС) запустила в четверг 20 июня свою систему мгновенных платежей FedNow Service. Об этом сообщает Bitcoin Magazine.



Цель нового сервиса – предоставить банкам и кредитным организациям возможность производить мгновенные денежные переводы для своих клиентов. ФРС утверждает, что транзакции FedNow могут производиться круглосуточно, 365 дней в году.



“Федеральная резервная система создала сервис FedNow, чтобы в ближайшие годы сделать ежедневные платежи более быстрыми и удобными. Впоследствии, когда все большее число банков решат использовать этот новый инструмент, человек сможет немедленно получить зарплату, а компания – мгновенный доступ к средствам при оплате счета”, – заявил глава ФРС Джером Павелл. “Он похож на другие платежные сервисы ФРС, такие как Fedwire и FedACH. FedNow Service не является ни формой валюты, ни шагом к отказу от какой-либо формы платежа, включая наличные”



Чиновник также отметил, что новый сервис “никоим образом не связан” с цифровой валютой центрального банка (CBDC).



Сервис FedNow находится в разработке с 2019 года. Он предназначен для ускорения денежных переводов в Соединенных Штатах, процесс которых в настоящее время занимает несколько дней. В других странах, таких как Великобритания, Индия, Бразилия и Европейский союз, такие услуги функционируют уже несколько лет.



На первом этапе FedNow будет сотрудничать с 41 банком и 15 поставщиками услуг, включая муниципальные банки и крупных кредиторов, таких как JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и US Bancorp. Сервис будет конкурировать с частными системами платежей в реальном времени (Real-Time Payments), включая сеть The Clearing House RTP. Сначала некоторые крупные банки считали FedNow “лишним”, однако позже они решили поучаствовать в проекте, поскольку он позволит им расширить спектр услуг для своих клиентов.



В отличие от Venmo или PayPal, выступающих в качестве посредников между банками, платежи через FedNow будут обрабатываться непосредственно через счета Центрального банка. Федеральная резервная система также управляет системой платежей в режиме реального времени FedWire, однако она предназначена только для крупных, преимущественно корпоративных платежей и функционирует только в рабочее время. Специалисты считают, что FedNow в большей степени принесет пользу потребителям и малому бизнесу.



FedNow не будет взимать плату с пользователей, хотя пока неизвестно, будут ли банки-участники нести какие-либо расходы в связи с этой услугой. На начальном этапе максимальный лимит выплат через FedNow будет составлять $500 000, однако при необходимости банки могут снизить его.