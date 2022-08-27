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Плата за ясли в Израиле может снова вырасти
27.08.2022 16:53 Александр Юзовский

Плата за ясли в Израиле может снова вырасти

Плата за ясли в Израиле может снова вырасти из-за расходов на содержание.

Стоит отметить, что только две недели назад плата за ясли в Израиле подорожала на 150 шекелей, но может вырасти еще в ближайшее время, о чем сообщает издание Haaretz.

Согласно информации, комиссия по контролю за ценами может порекомендовать поднять оплату до 300 шекелей в месяц для детей от трех лет.

Министерство финансов же выступает за сокращение рабочего дня и отмену занятий по пятницам.

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