



Плата за ясли в Израиле может снова вырасти

Плата за ясли в Израиле может снова вырасти из-за расходов на содержание.



Стоит отметить, что только две недели назад плата за ясли в Израиле подорожала на 150 шекелей, но может вырасти еще в ближайшее время, о чем сообщает издание Haaretz.



Согласно информации, комиссия по контролю за ценами может порекомендовать поднять оплату до 300 шекелей в месяц для детей от трех лет.



Министерство финансов же выступает за сокращение рабочего дня и отмену занятий по пятницам.