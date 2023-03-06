



План по надстройке над шоссе Аялон восстановлен в меньшем масштабе

Комитет по планированию и строительству Тель-Авива “возродил” план покрытия шоссе Аялон в уменьшенном масштабе, хотя, возможно, это первый этап полного плана.



На своем последнем заседании Комитет решил: “Направить документы плана в Комитет по национальной инфраструктуре в соответствии с процедурой продвижения плана национальной инфраструктуры и рекомендовать Комитету быстрый прогресс этого важного стратегического плана”. Решение должно на практике вернуть к обсуждению план №132, впервые представленный в 2016 году, включающий в себя 252 гектара общественных парков.



Текущий план включает в себя расширение двух мостов между развязкой Ха-Шалом и развязкой Арлозоров через шоссе Аялон, в результате чего будет создана крытая площадь 4,35 га открытого парка, озелененных территорий, пешеходных и велосипедных дорожек и многого другого без капитального строительства, за исключением небольших зданий – киосков, небольших павильонов и стендов.



Много было сказано о сокращении плана и о переходе от очень обширной надстройке от моста Хагана на юге к парку Яркон на севере стоимостью около 2 миллиардов шекелей к надстройке только двух мостов. Причины такого сокращения в основном технические и связаны с трудностью найти свободную землю под фундаментную полосу земли. Подходящая для этого земля была найдена только в районе двух мостов, поэтому план “сжался” до расширения только их обоих.